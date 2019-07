CALCIOMERCATO MILAN TERZA MAGLIA INDIZI SOCIAL / Il Milan ha presentato - attraverso i propri canali ufficiali e quelli della Puma - la terza maglia con cui giocherà la stagione 2019/2020. Nella locandina che immortala i giocatori in rossonero sono presenti due simboli come Piatek e Romagnoli ma i due pilastri del nuovo Milan non sono gli unici.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Oltre a, su cui finalmente si potrà puntare in pieno, ci sono anche. I due sono stati coinvolti in diversi rumors di calciomercato : la loro presenza con la nuova maglia potrebbe essere significativa. Giampaolo potrà contare ancora su di loro?