CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN MILAN CEBALLOS / Continuano a tenere banco sulla stampa internazionale le indiscrezioni relative al futuro di Christian Eriksen e di Dani Ceballos. Nelle ultime ore, sembra riprendere quota un'operazione che lascerebbe a bocca asciutta la Juventus, interessata al danese, e il Milan, sulle tracce dello spagnolo ormai da tempo.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Secondo 'Don Balon', infatti, oltre ad una cifra cash, ilper convincere ilavrebbe messo sul piatto della bilancia anche i cartellini di Ceballos (50 milioni di euro) e di(valutato 30 milioni). Un vero e propri intrigo che coinvolge, dunque, le due big italiane ma anche la. Come detto, il club giallorosso ha fatto dei sondaggi per l'ex attaccante del Lione che ad oggi però non sembra intenzionato a muoversi