Napoli, niente Germania per Hysaj

CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ SCHALKE 04 / Hysaj è tra i calciatori che in questa sessione di calciomercato potrebbero lasciare il Napoli. Il giocatore non è un incedibile e gli azzurri sono in attesa dell'offerta giusta. Sul terzino c'è da tempo l'Atletico Madrid che non ha però affondato il colpo.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI . Le ultime voci di mercato lo vorrebbero in Germania allonotizia questa smentita da Schlarmann, giornalista di Sky Sport: "Non andrà ai tedeschi", scrive sul proprio profilo Twitter.