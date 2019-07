Calciomercato Inter, affare Darmian: questione di tempo!

CALCIOMERCATO INTER DARMIAN / Un'Inter mai italiano come quest'anno. I nerazzurri hanno già accolto Sensi e sono pronti ad abbracciare anche Barella, per una mediana rivoluzionata ma prima della chiusura del calciomercato potrebbe arrivare ancora un altro azzurro.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il nome è sempre il suo, quello di, che torna di moda in ogni sessione di mercato, ma questa potrebbe davvero essere la volta giusta: il terzino è in uscita dale come riporta 'Tuttosport', il suo approdo è pronto a concretizzarsi una volta che l'Inter avrà ceduto qualche esubero,in primis.