Roma-Juventus, trattativa Zaniolo-Higuain sempre viva

CALCIOMERCATO ROMA JUVENTUS ZANIOLO / Nonostante le smentite di rito, scambiare Zaniolo con Higuain continua ad essere più che un'idea della Juventus. Un affare che resta in piedi e che potrebbe andare in porto a determinate condizione: d'altronde l'argentino rappresenterebbe il giusto nome per l'attacco della Roma ma serve il rinnovo con i bianconeri fino al 2023 e una ricca buonuscita.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI Zaniolo, che piace anche al Tottenham e che non ha ancora rinnovato con i giallorossi , rappresenterebbe, invece, un'importante plusvalenza per la. Oro colato per una società sempre attenta agli aspetti economici.