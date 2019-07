CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC-SAVIC LUIS ALBERTO FUTURO / Visite mediche di rito per Milinkovic e Luis Alberto. Dopo il primo allenamento di ieri i giocatori della Lazio hanno svolto i controlli per ottenere l’idoneità sportiva.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , il serbo nelle scorse settimane avrebbe chiesto alla società di cambiare aria per una questione di stimoli.hanno fatto dei sondaggi, ma per ora nessuna offerta è arrivata a Formello.non intende svendere i suoi gioielli e rifiuterà tutte le offerte inferiori ai 70 milioni di euro. Discorso diverso per lo spagnolo che sogna un ritorno al: se il club andaluso non metterà sul piatto almeno 30milioni di euro, El Mago vestirà almeno per un altro anno la maglia della Lazio.