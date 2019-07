JUVENTUS ROMA HIGUAIN / Niente colpi di scena, come era prevedibile.

Gonzaloresta in uscita dallae sul calciomercato, ma per ora non si registrano svolte significative sul suo futuro, in particolare sul frontedove il Ds Petrachi sogna e continua a lavorare all'arrivo del 'Pipita', e per questo stamattina l'attaccante argentino ha regolarmente raggiunto il J Medical per sottoporsi ai test di idoneità fisica di rito in vista dell'inizio del ritiro alla Continassa.

Al suo arrivo, l'attaccante rientrato dal prestito al Chelsea è stato acclamato dai tifosi presenti che gli hanno ripetutamente chiesto di restare in bianconero. Higuain, dopo aver posato per alcune veloci foto con i fan, è entrato nella struttura senza rispondere alle domande di mercato e, toccandosi la testa con la mano, ha varcato l'ingresso.