Calciomercato, la nuova pista che allontana Balotelli dal ritorno in Serie A

CALCIOMERCATO BALOTELLI / Non sembra ancora vicino alla soluzione il rebus del futuro di Mario Balotelli. Nei guai extra-calcistici per la scommessa del motorino, 'SuperMario' è in cerca di una nuova sistemazione dopo la scadenza del contratto col Marsiglia.

In Italia le proposte non mancano, ma nessuna al momento si avvicina in maniera concreta all'attaccante classe '90: dalallapassando per il, sempre più distante per via dei costi dell'operazione. L'ipotesi di permanenza all'estero prende quindi quota, con una nuova ipotesi che spunta dall'Inghilterra. Ceduto un altro 'bad boy' come Marko, infatti, ilstarebbe cercando un attaccante con caratteristiche simili all'austriaco e secondo il 'Daily Mirror' agli 'Hammers' sarebbe stato proposto proprio Balotelli.