Inter, Marotta all'attacco: da Barella a Dzeko e Lukaku, piede sull'acceleratore

INTER BARELLA DZEKO LUKAKU / L'inizio del ritiro di Lugano coincide con una settimana molto importante anche per il calciomercato dell'Inter che registra con ottimismo diversi aggiornamenti su più fronti. Una settimana di disgelo, in particolare sul fronte Nicolò Barella per il quale la trattativa si avvicina ormai rapidamente ai dettagli conclusivi, ma non solo.

'La Gazzetta dello Sport' in edicola oggi, infatti, conferma quanto vi avevamo ampiamente anticipato su Calciomercato.it. Ovvero: nella giornata di ieri c'è stato un nuovo contatto tra la Roma ed i dirigenti nerazzurri che hanno alzato la propria offerta, portandola dai 10 milioni iniziali a quota 12 milioni.

Un segnale importante che ha ammorbidito i giallorossi che partivano dalla richiesta di 20 milioni, ora però bisogna proseguire nell'avvicinamento. Anche perché, come vi abbiamo raccontato, Dzeko ha già un accordo con l'Inter e spinge per volare presto a Milano

Così come Romelu Lukaku, che si è esposto palesando la propria volontà e passando la palla all'Inter. Entro il fine settimana, una delegazione nerazzurra dovrebbe raggiungere Manchester per trattare con i vertici dello United l'acquisto del centravanti belga volato nel frattempo in Australia per la tournée dei 'Red Devils'. La prima richiesta fatta dagli inglesi è stata da 83 milioni di euro: tanti soldi, ma che non hanno spaventato l'Inter in quanto il belga rimane l'obiettivo principe del mercato, soprattutto con l'addio preventivato di Mauro Icardi. Il pagamento dilazionato di Barella ed altre operazioni in uscita potrebbero aiutare a stringere l'affondo.