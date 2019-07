CALCIOMERCATO ROMA JUVENTUS HIGUAIN / La Roma continua a cercare un grande attaccante a cui poter affidare il reparto offensivo in vista del probabile addio di Edin Dzeko, che ha da tempo un accordo con l'Inter.

Il nome trattato in conferenza da Petrachi è quello di Gonzalo Higuain . Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' invece, l'argentino avrebbe manifestato il suo apprezzamento per la soluzione giallorossa all'ex. Il nodo da sciogliere sarebbe puramente economico:non vorrebbe rinunciare all'alto stipendio attualmente percepito in bianconero e pretenderebbe una buonuscita che possa compensare l'ingaggio che andrebbe a guadagnare nella Capitale.

