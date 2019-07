CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT AJAX PARATICI / De Ligt dovrebbe vestire la maglia della Juventus l'anno prossimo, come anticipato da Calciomercato.it. I recenti intoppi, dovuti alle richieste economiche dell'Ajax, avrebbero rallentato questa operazione.

Nonostante queste problematiche, il DS bianconerosembrerebbe essere più che mai fiducioso di arrivare alla fumata bianca definitiva. Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', il direttore sportivo sarebbe intenzionato a chiudere l'operazione entro il weekend. Il motivo? Paratici vorrebbe sia evitare adi dover partire sabato con il Lancieri per il ritiro in Austria sia mettere il calciatore a disposizione diper la tournée in Asia che inizierà il 19 luglio.

