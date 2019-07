CALCIOMERCATO INTER CAGLIARI BARELLA ZHANG / A meno di clamorosi colpi di scena, Nicolò Barella vestirà la maglia dell'Inter nella prossima stagione. Il club nerazzurro e il presidente del Cagliari Giulini avrebbero ormai risolto gli intoppi che dividevano il calciatore, che ha sempre messo il club milanese in prima fila tra le sue preferenze, da questo matrimonio.

Ieri, secondo il 'Corriere dello Sport', il presidente della Beneamata Stevenè volato in Cina per questioni di lavoro legate a Suning: lì, in terra asiatica, dovranno essere tradotti i contratti.

Ieri il procuratore di Barella, Beltrami, si è presentato nella sede nerazzurra per essere aggiornato sullo stato della trattativa. Quello che sembra certo è che il trasferimento del centrocampista avverrà tramite la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Dovranno a breve essere definite con esattezza le cifre: Marotta vorrebbe investire 10 milioni per il prestito e 30 per l'obbligo (più alcuni bonus) mentre Giulini vorrebbe più soldi nel prestito.