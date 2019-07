Barcellona, ore di fuoco per Griezmann: le cifre

BARCELLONA GRIEZMANN / Mentre si attendono nuovi sviluppi dopo l'esplosione del caso Neymar, per il prossimo grande colpo del Barcellona sembra ormai questione di ore.

Stando infatti a quanto riferisce l'emittente 'Cadena Cope' la dirigenza blaugrana ha deciso di rompere gli indugi e l'si aspetta nel giro di 48 ore che vengano versati i 120 milioni di euro corrispondenti alla clausola rescissoria che libererà Antoinein direzione 'Camp Nou'. Venerdì, infatti, è il giorno fissato per il ritrovo in vista della preparazione con i 'Colchoneros', mentre domenica i blaugrana si ritrovano per le visite mediche di rito che precedono il ritiro. In queste ore, quindi, i catalani stanno definendo la formula migliore dal punto di vista legale per rilevare il francese che andrà a percepire circa 17 milioni di euro all'anno.