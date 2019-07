BARCELLONA PSG NEYMAR / Non certo una sorpresa per il Paris Saint-Germain, ma la mossa di Neymar di non presentarsi a Parigi per riprendere la preparazione ha messo il club in posizione di difficoltà: il brasiliano vuole l'addio e tornare al Barcellona e il club francese sarebbe pronto ad accontentarlo.

Come riferisce 'elpais.com', infatti, ilha dato mandato ad intermediari di cercare un acquirente per il calciatore ma al momento l'unica società che ha mosso dei passi ufficiali è il Barcellona che ha chiesto delle informazioni sulla situazione dell'ex blaugrana. Uno stato delle cose che spinge il Psg a fare una scelta: cedere anche al ribasso Neymar. Così, sempre secondo il quotidiano spagnolo, dalla Francia si partirebbe con una prima richiesta di 180 milioni di euro e la possibilità di ascoltare anche contropartite (i nomi possibili). Se non dovesse esserci l'accordo prima della fine di agosto, ecco che da Parigi potrebbe arrivare un ulteriore ribasso: il sì in questo caso arriverebbe anche per una cifra di 150 milioni di euro.