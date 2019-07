Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

LAZIO JONY / La Lazio continua la trattativa per Jony, esterno classe 1991, di proprietà del Malaga: come raccontato da Calciomercato.it, i biancocelesti hanno l'accordo con Jony ma manca quello con la società spagnola che chiede un indennizzo di cinque milioni di euro. In scadenza nel 2020 e attualmente in prestito biennale all'Alaves, novità sul calciatore spagnolo potrebbero arrivare domani quando in Italia sono attesi i suoi agenti, come raccontato da 'Sky'. Per Jony la Lazio pensa anche alla possibilità di farsi 'girare' il prestito dall'Alaves e acquistarlo poi a titolo definitivo il prossimo anno a parametro zero, sfruttando il contratto in scadenza.