Napoli, ESCLUSIVO: braccio di ferro De Laurentiis-Florentino per James

CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Serviranno ancora tempo e molta pazienza per scrivere la parola fine sulla telenovela James Rodriguez: Napoli e Real non hanno ancora trovato un accordo negli ultimi due giorni, nei quali Cristiano Giuntoli ha viaggiato a Madrid e incontrato Jorge Mendes.

De Laurentiis continua a spingere per l’ipotesi prestito con diritto di riscatto: il patron sa bene che il colombiano vuole tornare a lavorare con Ancelotti e fa leva sulla sua volontà per convincere i madrileni. Florentino Perez, da parte sua, tiene alto il muro ed esige il pagamento di 42 milioni di euro, cifra che i partenopei sono disposti a sborsare, ma interamente tra un anno.

Condizione inaccettabile per il presidente del club spagnolo, obbligato a incassare circa 300 milioni durante questa sessione di calciomercato.

L’interesse dell’Atletico Madrid è reale, ma il club blanco vuole evitare ad ogni costo di rinforzare ulteriormente i ‘cugini’ dopo aver già fatto un’eccezione con Llorente: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il ‘paracadute’ nel caso in cui non dovesse arrivare l’accordo col Napoli sarebbe una cessione in Premier League, nella quale ‘El Bandido’ vanta diversi estimatori.

È una guerra di nervi che durerà ancora per qualche giorno: da tutte le parti in causa filtra ancora ottimismo per trovare una soluzione, ma anche la certezza che la trattativa sarà complessa ed estenuante. “Tempo e pazienza”: le parole chiave, sono quelle che ha dato Carlo Ancelotti in quel di Folgarida…