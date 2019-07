CALCIOMERCATO ROMA MARIANO DIAZ / Roma alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. Come appreso da Calciomercato.it, i giallorossi pensano anche a Mariano Diaz, nonostante la prima scelta resti Higuain della Juventus: clicca qui per restare aggiornato.

Tuttavia, per il calciatore delimportanti novità potrebbero arrivare già domani, quando, riporta 'Sky Sport', sarebbe in programma un incontro con gli agenti, presenti in Italia per chiudere l'affare. Nei prossimi giorni la Roma potrebbe quindi avanzare con decisione per l'attaccante classe 1993 che, come già anticipato, vuole continuare a vestire la maglia dei blancos e convincere Zidane a dargli qualche chance.