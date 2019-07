CALCIOMERCATO INTER MAROTTA LUKAKU / Parte deciso l'assalto a Romelu Lukaku da parte dell'Inter: Giuseppe Marotta è pronto a rompere gli indugi e volare dal Manchester United per provare a definire l'arrivo dell'attaccante belga. Forte del sì del calciatore, incassato ormai da tempo, i dirigenti nerazzurri vogliono accelerare per regalare ad Antonio Conte il bomber desiderato.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Come riferisce 'Sky', domani potrebbe esserci l'incontro tra Inter e Manchester United per provare a ridurre le distanze tra i club e avvicinare Lukaku ai nerazzurri: uno sprint che l'Inter ha deciso di compiere per evitare brutte sorprese, visto anche l'inserimento dellasul calciatore. Lukaku, al momento in tournée con i Red Devils, non ha nascosto la sua voglia di Italia, manca però l'accordo tra le società con lo United che chiede una cifra intorno ai 75 milioni di euro.