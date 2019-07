PARIS SAINT-GERMAIN MBAPPE' / Il caso Neymar ha scosso il ritorno al lavoro del Paris Saint-Germain: con il brasiliano è iniziato un braccio di ferro che dovrebbe portare l'attaccante a lasciare Parigi con destinazione, molto probabilmente, Barcellona. Ma in casa parigina c'è un altro calciatore da salvaguardia: Kylian Mbappè.

Come riferisce 'le10sport.com, il giovane attaccante francese era pronto a chiedere la cessione anche lui ma la società sarebbe riuscita a convincerlo: almeno un altro anno al Psg per Mbappè perché la società non può permettersi di perdere entrambi i suoi giocatori simbolo nel giro di poche settimane. Resta però l'interesse delper il 20enne campione del Mondo e le sirene spagnole potrebbero tornare a suonare per Mbappè molto presto.