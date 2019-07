CALCIOMERCATO NAPOLI GHOULAM / Faouzi Ghoulam non si sbilancia sul suo futuro al Napoli.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il terzino stasera ha risposto ad alcune domande dei tifosi presenti a Dimaro: "Mi mancano ancora tre anni di contratto, fino a 31 anni sarò sotto contratto con il Napoli, poi si vedrà. I calciatori possono andare via o rimanere, spero di rimanere per tanto tempo, ma come dice il mister questo è il momento di vincere".