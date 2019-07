CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Prosegue il lavoro del Napoli per il colpo in attacco. Oggi Giuntoli è approdato a Madrid per aumentare il pressing su James Rodriguez, grande obiettivo di questa estate.

Nonostante gli azzurri restino ottimisti anche in virtù del placet del giocatore, restano le distanze colsulla formula dell'accordo: oggi il club campano, come conferma 'As', ha proposto nuovamente il trasferimento in prestito con opzione per l'acquisto, ma i blancos continuano a chiedere la cessione a titolo definitivo per 42 milioni di euro. Sul colombiano c'è anche il forte interesse dell', ma la preferenza del Real sarebbe quella di portarlo nel campionato italiano. Ulteriori novità sono attese nei prossimi giorni.