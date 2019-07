MILAN BOBAN / Incontro con la stampa per i vertici del Milan. Dopo la conferenza stampa di presentazione di Giampaolo e in coincidenza con il primo giorno di lavoro della squadra di Giampaolo, Boban, Scaroni e Gazidis hanno parlato con i giornalisti. L'ex centrocampista ha spiegato le sue motivazioni e gli obiettivi, di mercato e non, della società: "Il Milan è il Milan e abbiamo voglia di fare. Dopo la sfortunata vendita di qualche anno fa stiamo riportando il Milan dove merita. Ci sono restrizioni e prezzi da pagare ma il Milan ha ambizione, sta a noi avere e dimostrare le capacità per far sì che il Milan torni a competere dove merita. Ce la metteremo tutta. Non ho paura di fallire o di sbagliare, il mio unico problema è non provare. Con Gazidis ci conosciamo da anni, ci siamo anche scontrati ma il rapporto è ottimo".

CHIAMATA MILAN - "Paolo mi ha chiamato, aveva bisogno di supporto e di qualcuno che gli potesse dare una mano. Ho capito subito che sarei tornato, anche prima di parlare con la proprietà.

Anche l’anno scorso ci eravamo sentiti ma c'erano i mondiali. È una scelta di cuore, una grande sfida, la più grande della mia storia calcistica e non ci ho pensato due volte”.

GIAMPAOLO - "Abbiamo parlato con Paolo e poi con Gazidis: Giampaolo è uno che dá una chiara identità alla squadra in ogni situazione. Gli allenatori sono gestori degli spazi, anche nelle squadre più grandi, e Marco troverà la quadra giusta e farà grandi cose".

OBIETTIVI MERCATO - "Deve crescere l’organico e deve crescere la qualità. Dobbiamo investire e fare bene, e grazie all’assenza dell'Europa League ci sarà la possibilità di lavorare bene. Servono giocatori funzionali all'identikit di Giampaolo. Veretout e Bennacer sono buoni giocatori. Donnarumma? Paolo ha detto di essere felice di avere in rosa il portiere più talentuoso del mondo. In questo momento può anche non cambiare".

FUTURO - "Per il futuro tante speranze ma costruire anche certezza. Step by step ma questi step devono essere veloci".