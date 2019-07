CALCIOMERCATO INTER ICARDI ANCELOTTI NAPOLI / Carlo Ancelotti parla chiaro, lo fa rispondendo alle domande dei tifosi nel ritiro di Dimaro. Le sue risposte anche sul mercato sono tante e allora non è passata sottotraccia una frase che sembra essere un messaggio a Icardi: l'attaccante argentino è in uscita dall'Inter, piace al Napoli ma ha messo la Juventus in cima alle sue preferenze.

Così Ancelotti parlando delle strategie di mercato dei partenopei afferma: "Tutti vorrebbero comprare, ma bisogna fare i conti con la realtà: ci sono giocatori che hanno piacere di venire al Napoli, altri vogliono verificare e poi decidere se venire. Noi cerchiamo giocatori funzionali e motivati: se il Napoli viene considerata una priorità allora si fanno tutti gli sforzi, altrimenti si cerca altro".

Su Icardi, in maniera diretta, Ancelotti ha anche detto: "Lozano o Icardi? Sono giocatori diversi, hanno carateristiche diverse. Uno è più finalizzatore, l'altro è un attaccante moderno, può giocare in tutte le posizioni. Sono stati accostati al Napoli tanti nomi, siamo interessati a tanti di questi calciatori. Ma a loro sono interessati tantissime altre squadre.