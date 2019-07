CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI JAMES RODRIGUEZ / Carlo Ancelotti chiama James Rodriguez al Napoli. Il tecnico, rispondendo alle domande dei tifosi azzurri a Dimaro, ha parlato anche di mercato: "Se arriva non lo so, ce lo auguriamo. E' un giocatore che conosco molto bene, può giocare in tutte le posizioni del centrocampo. A Madrid lo usai anche come centrocampista a sinistra. Può giocare dietro la punta, a destra. E' un giocatore adattabile e gioca in varie posizioni - le sue parole trasmesse in diretta tv dai canali napoletani - Numero 10 a James? Figurati se sto a pensare che maglia può mettere. L'imprtante è che sia la maglia azzurra, poi si vede. C'è molta attesa e frenesia, ci vuole tempo e pazienza. Lozano o Icardi? Sono giocatori diversi, hanno carateristiche diverse. Uno è più finalizzatore, l'altro è un attaccante moderno, può giocare in tutte le posizioni. Sono stati accostati al Napoli tanti nomi, siamo interessati a tanti di questi calciatori. Ma a loro sono interessati tantissime altre squadre. Insigne per Icardi? No. Insigne è il capitano e siamo contenti che resti qui".

LE RICHIESTE - "C'è un direttore sportivo col quale parlo tutti i giorni. Poi ci si scontra con la realtà del mercato. Tutti vorrebbero prendere Messi. Ci sono giocatori che possono essere comprati, alcuni che hanno piacere di venire a Napoli, altri che vogliono verificare e poi decidere di venire. Noi cerchiamo giocatori funzinali alla nostra idea e soprattutto motivati e vogliosi di venire a Napoli. Se Napoli è considerata una priorità, si fanno tutti gli sforzi possibili per cercare di acquistare il giocatore. Se Napoli non rappresenta una priorità si va a cercare altro".

LE CESSIONI - "Chi voglio vendere? Non posso dirlo. Nessuno. Se c'è qualcuno che vuole andar via, valuteremo. Verdi? Si sta allenando. Stagione scorsa travagliata. Ha fatto molto bene con la Roma, col Torino. Non ha espresso tutto il suo potenziale legato ai problemi con gli infortuni.

Valuteremo se c'è la volontà del giocatore di andare altrove".

PROSSIMA STAGIONE - "Quest'anno dobbiamo fare meglio della scorsa stagione. Abbiamo un gioco consolidato e possiamo fare bene - prosegue Ancelotti - Scudetto? Qui mi sono trovato molto bene sotto tutti gli aspetti: bene con squadra, società, città. Lo considero un anno di adattamento. Vogliamo tirare fuori il meglio quest'anno. Dobbiamo avere attorno più entusiasmo. Serve un miglioramento della rosa, un gioco più aggressivo e di qualità, un ambiente che ci sostenga di più. Tutto questo fa sì che il gap possa essere colmato. Scudetto o Champions League? Tutte e due. Ma sì, hai ragione".

IL MODULO - "Il modulo è quello dell'anno scorso. A settembre cambiammo modo di difendere e rimarà così anche quest'anno. In fase di costruzione alterniamo. Si parla tanto di sistemi, ma il sistema di gioco è legato solo alla fase difensiva. Noi non attacchiamo mai solo con quattro centrocampisti. La dicitura del sistema di gioco, che è 4-4-2, è corretta ma è legata solo all'aspetto difensivo. Maksimovic terzino? E' stata una soluzione che abbiamo adottato contro il Liverpool ed è andata bene. A volte la costruzione la alterniamo con due o tre difensori a seconda della disposizione degli avversari. E' una disposizione già consolidata".

I TALENTI - "Il più forte? Sono stato soddisfatto in generale. C'è chi ha fatto meglio e chi meno bene. Tutto sommato dobbiamo fare meglio tutti. Fabian Ruiz? E' stato il migliore all'Europeo, siamo stati tutti contenti. Sta facendo molto bene anche Ounas in Coppa d'Africa. Sta facendo bene anche Koulibaly come ha fatto molto bene anche Allan col Brasile. Siamo contenti che i giocatori si facciano valere anche con le Nazionali".

CHAMPIONS LEAGUE - "Cosa manca per andare in fondo? Qualcosa manca. L'anno scorso siamo andati a un passo dal passare il turno. Quest'anno vogliamo migliorare la qualità con la speranza di non beccare un girone così difficile. Il Liverpool non sarà in terza fascia. Abbiamo avuto anche il piacere di batterli al 'San Paolo'".