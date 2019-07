CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI PJANIC / Una rivoluzione: l'arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus ha cambiato le carte in tavola.

Grandi novità attese in casa bianconera dal punto di vista del gioco e dei giocatori, ma qualcosa già è accaduto: tutti gli aggiornamenti disponibili cliccando qui . Tra i protagonisti del nuovo corso bianconero ci sarà Miralem Pjanic, investito da Sarri del ruolo di regista: il centrocampista bosniaco vestirà i panni di, ricoprendo il ruolo avuto dall'italo-brasiliano a Napoli e Chelsea. Una investitura che non era così certa prima dell'arrivo dell'ex manager dei Blues: è stato proprio l'arrivo di Sarri alla Juventus a determinare la permanenza dia Torino. Tra i club interessati all'ex Roma Barcellona e Paris Saint-Germain, costrette però a virare su altri obiettivi: la Juventus di Sarri parte con Pjanic in cabina di regia.