ROMA VERTICE PALLOTTA / Siena capitale per una sera: è in Toscana che si è riunita tutta la Roma per un summit che ha visto la presenza di tutti i vertici giallorossi. Dal presidente James Pallotta, in vacanza nel nostro paese, al consulente Baldini e poi i massimi dirigenti della società capitolina: il Ceo Guido Fienga, il direttore sportivo Gianluca Petrachi e anche il tecnico Paulo Fonseca.

Questa mattina l'allenatore portoghese ha diretto il suo primo allenamento a Trigoria poi il trasferimento a Siena dove con tutta la dirigenza ha partecipato ad un vertice in cui si è discusso anche delle strategie di calciomercato. Dall'acquisto dialla pista Higuain e al possibile scambio con Zaniolo : tanti gli argomenti e i nomi in questo momento al centro della campagna trasferimenti della Roma.