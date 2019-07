NAPOLI LUPERTO MANOLAS KOULIBALY / Sebastiano Luperto pronto a una nuova stagione con la maglia del Napoli. Il difensore ha fatto il punto sulle sue prospettive per la stagione ventura: "Ci stiamo allenando con grande professionalità. Un ritiro nei primi anni è faticoso, poi dopo qualche anno ti abitui e sei già mentalizzato su quello che devi fare.

Per me allenarmi con questi campioni è di grande stimolo, ti fanno migliorare un sacco - le sue parole a 'Radio Kiss Kiss Napoli' -? Il mio debutto è stato formidabile, il mister è stato di parola perché mi ha voluto tenere e mi ha fatto anche giocare. Per me è stata una grande soddisfazione. Lavorare con lui è qualcosa di unico, sotto tutti i punti di vista.? Sarà per me motivo di crescita, cercherò di rubare da loro e migliorare giorno dopo giorno per arrivare ad alti livelli. Al mister piace giocare alti, per me è una cosa positiva perché a me piace molto giocare la palla. Nazionale? Per me è un sogno, speriamo che si realizzi.? E' un giocatore molto forte sul piano fisico, spinge tanto in fase d’attacco ma anche in difesa sa fare molto bene ed è difficile da superare".