CALCIOMERCATO INTER SOSLKJAER LUKAKU / Resta in stand-by la trattativa tra Inter e Manchester United per Romelu Lukaku in attesa dell'incontro tra Marotta e i dirigenti inglesi per provare ad arrivare un'intesa per il trasferimento dell'attaccante belga.

Intanto un altro incontro potrebbe anche cambiare le carte in tavola: Ole Gunnaravrebbe avuto un colloquio con il calciatore, come riferisce 'The Sun', durante il quale avrebbe fatto presente al calciatore che non è fuori dai suoi piani. In particolare il manager dei 'Red Devils' avrebbe spiegato a Lukaku che restando avrebbe comunque la possibilità di giocarsi le sue carte per una maglia da titolare. Aggiornamenti sul mercato in tempo reale: clicca qui. Un faccia a faccia che non cambia comunque, al momento, lo stato delle cose: il Manchester United è sempre pronto a cedere il calciatore, alle sue condizioni, e Lukaku ha comunque la voglia di abbracciare il progetto Inter.