INTER RANOCCHIA / Tra campo e mercato, Andrea Ranocchia ha fatto il punto sul momento dell'Inter: "Icardi e Nainggolan? In questo momento si stanno allenando con noi, ma tutte le cose che riguardano i calciatori e la società è giusto che le chiariscano tra di loro, senza che il gruppo prenda posizioni.

Il gruppo deve stare fuori da queste scelte - le sue parole a 'Sky Sport' -? L'ho ritrovato come sempre, con grandissima voglia e grandissimo entusiasmo, sta trasmettendo tutto ciò al gruppo e alla società. E' sempre un piacere poter lavorare con lui e con il suo staff. Sono contento e fiducioso per questa stagione. Il passato non c’entra niente, non c’entra niente quello che ho fatto io e non c’entra nulla ciò che hanno fatto gli altri. Bisogna solo dimostrare di poter giocare in questa squadra. Poi sarà l’allenatore a prendere le sue decisioni e a fare le sue scelte".