INTER MANAJ ALBACETE / Operazione ufficiale in uscita per l'Inter: Rey Manaj lascia definitivamente la società nerazzurra e diventa a tutti gli effetti un calciatore di proprietà dell'Albacete.

Il club spagnolo ha annunciato di aver esercitato il diritto di riscatto per il 22enne attaccante albanese che nella scorsa stagione ha totalizzato trenta presente e 7 gol con la maglia della società di Balompè. Perquindi ancora un anno in Spagna dopo aver vestito anche la maglia del. In Italia l'albanese ha giocato anche con: ora lo attende un futuro lontano dal nostro campinato. Con l'ha firmato un contratto fino al 2024.