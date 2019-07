CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Mino Raiola e Paul Pogba sono stati chiari: per loro l'avventura al Manchester United è arrivata al capolinea. Juventus e Real Madrid sono pronte ad approfittarne, mettendo sul piatto offerte anche importanti (si parlerebbe di un valore complessivo dell'operazione ben al di sopra dei cento milioni), ma c'è comunque da fare i conti con la resistenza del club inglese.

I 'Red Devils' non hanno intenzione di privarsi a cuor leggero del loro calciatore più rappresentativo: la dirigenza da questo punto di vista è stata chiara e anche l'allenatore, Ole Gunnarè d'accordo con questa presa di posizione. Anzi, secondo quanto riferisce 'as.com', il manager norvegese sarebbe convinto che durante la tournée in Australia riuscirà a far cambiare idea a Paul Pogba. Tutti gli aggiornamenti disponibili cliccando qui

Questione di tempo, proprio quello che il francese e Raiola non vogliono aspettare: "Spero che ci sarà una soluzione soddisfacente per tutte le parti in tempi brevi". Chi la spunterà?