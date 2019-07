CALCIOMERCATO FIORENTINA HERNANDEZ CHICHARITO BENEDETTO/ Non c'è soltanto il ChicharitoHernandez nel mirino della Fiorentina per questa sessione estiva di calciomercato.

Oltre al centravanti messicano infatti, stando a quanto riportato da 'ESPN', il club Viola continuerebbe ad essere sulle tracce di Dario, bomber del Boca Juniors. Per le ultime notizie sulla finestra dei trasferimenti---> clicca qui!

Sul Pipa però, ci sarebbe anche l'interesse del Marsiglia. I francesi, così come la Fiorentina, confiderebbero nell'incertezza sul futuro di Benedetto. La sua permanenza in maglia Xeneizes è infatti in dubbio.