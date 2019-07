MILAN ANDRE' SILVA / Due stagioni al di sotto delle aspettative per Andrè Silva che sa di non poter sbagliare anche in quella che sta per iniziare: l'attaccante portoghese è rientrato al Milan dopo il prestito al Siviglia e ha iniziato a lavorare agli ordini di Marco Giampaolo.

Il nuovo tecnico dei rossoneri nella conferenza stampa di presentazione ha spiegato che per lui, come per gli altri attaccanti, dovrà fare delle valutazioni in questi primi giorni di ritiro, valutando le varie compatibilità tra giocatori e con la sua visione di gioco. Intanto intervenuto a 'Milan Tv' lo stesso Andrè Silva ha invitato Giampaolo ad un confronto per capire cosa aspettarsi da questa stagione: "Sto molto bene, sono contento di tornare qui a Milanello e vedere tanti compgni. Voglio incontrare ilmister e parlare di come sarà quest'anno".