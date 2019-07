CALCIOMERCATO INTER ICARDI NAPOLI JUVENTUS/ Il futuro di Mauro Icardi all'Inter è decisamente in bilico. L'attaccante argentino è infatti prossimo a dire addio al club nerazzurro in questa sessione estiva di calciomercato.

Su di lui occhio all'interesse di Juventus e Napoli, che potrebbero rinforzarsi con il due volte capocannoniere della Serie A. Per le ultime notizie sulla finestra dei trasferimenti---> clicca qui!

In merito ha parlato anche Paolo Fontanesi, co-biografo di Mauro Icardi, ai microfoni di 'Radio Marte': "Se andasse a Napoli mi farebbe piacere. Penso possa trovarsi molto bene, se dovesse chiedermi un consiglio gli suggerirei di andare in azzurro e non a Torino".