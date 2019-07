DIRETTA Calciomercato Inter, l'agente di Barella in sede

CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN BARELLA/ Barella-Inter: ci siamo. Il centrocampista del Cagliari, dopo un paio di settimane di stallo, sembra sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra. Nicolò Barella ha già scelto l'Inter da tempo e ciò che mancava era soltanto l'accordo fra i due club. Intesa che parrebbe essere arrivata nelle ultime ore e che andrebbe a sbloccare l'intera operazione.

Ma non c'è soltanto Barella. Beltrami è anche il procuratore di Radja Nainggolan, centrocampista già dell'Inter ed escluso dal nuovo progetto nerazzurro targato Conte. Il belga, arrivato nell'estate di calciomercato del 2018, non rientra infatti nei piani della Beneamata pronta a trovare una nuova sistemazione per il Ninja.

16:50 - Alessandro Beltrami, agente di Barella e Nainggolan, è nella sede dell'Inter