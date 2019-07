Calciomercato Juventus, attesa per de Ligt: le ultime

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Sono giorni decisivi per il colpo Matthijs de Ligt. La Juventus, infatti, attende il giovane difensore olandese e, viceversa, il capitano dell'Ajax attende i bianconeri.

Come anticipato da Calciomercato.it, de Ligt e la Juventus sono ormai 'promessi sposi', ma manca l'accordo con il club olandese. La dirigenza è così al lavoro per limare la distanza tra domanda e offerta, che l'Ajax fissa ancora intorno ai 70/75 milioni di euro. Possibile dunque un nuovo rilancio di Paratici, che potrebbe ritoccare la parte fissa di 50 milioni di euro e quella parte relativa ai bonus per avvicinarsi ulteriormente alla richiesta degli olandesi. La forbice tra le parti si aggira intorno ai 7/8 milioni di euro e nelle prossime ore il club bianconero potrebbe fare un ulteriore sforzo per sbloccare definitivamente l'affare. Nel frattempo de Ligt continua ad allenarsi agli ordini di ten Hag e l'Ajax ad immortalarlo in allenamento, forse per lanciare ulteriori segnali alla Juventus riguardo alla propria posizione nella trattativa. Cresce dunque l'attesa da entrambe le parti: sono ore infuocate per il passaggio in bianconero di de Ligt.