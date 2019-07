PSG, Neymar-Barcellona: torna a parlare Bartomeu

PSG NEYMAR BARCELLONA BARTOMEU / Continua a far discutere soprattutto in Francia e in Spagna il caso Neymar. Del futuro dell'attaccante brasiliano è tornato a parlare il presidente del Barcellona Bartomeu, che nella conferenza stampa di presentazione di Neto ha dichiarato brevemente: "Stiamo presentando Neto.

Su Neymar e ilnon è cambiato nulla rispetto a quello che ho detto lo scorso venerdì (sappiamo che vuole lasciare il PSG, ma sappiamo anche che il PSG non vuole venderlo, ndr)". In realtà, però, molto è cambiato dallo scorso venerdì, in quanto ieri l'ex blaugrana non si è presentato in ritiro e il direttore sportivo Leonardo ha aperto ad una sua cessione. La 'telenovela' Neymar è solo all'inizio.