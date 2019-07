Sampdoria, UFFICIALE Augello: cifre e dettagli

SAMPDORIA UFFICIALE AUGELLO / Ora è ufficiale: Tommaso Augello è un nuovo giocatore della Sampdoria. Come anticipato da Calciomercato.it, il terzino classe 1994 arriva dallo Spezia in prestito con obbligo di riscatto per 3 milioni di euro più bonus.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Questo il comunicato ufficiale del club blucerchiato: "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto dallo Spezia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Augello (nato a Milano, il 30 agosto 1994). Il difensore ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2023".