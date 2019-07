CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA / Federico Chiesa resta un obiettivo sensibile della Juventus, con la quale ricordiamo ha già un accordo per un contratto quinquennale da circa 5 milioni netti a stagione, ma la Fiorentina continua a ritenerlo incedibile.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

In questi istanti Roccoha ribadito: "Federico rimarrà con noi almeno un altro anno, a meno che non ci sia qualcosa di contrattuale o di altro che non ne sia a conoscenza - le parole del numero uno viola riportate dal 'Corriere dello Sport' - Non credo che ci sia, mi è stato assicurato che non c'è stato alcun precedente accordo".