CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Giuntoli è a Madrid per provare a chiudere il suo acquisto, intanto James Rodriguez fa le prove 'giocando' già per il Napoli.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Eccolo, vedi in basso, dopo una partita di calcetto con- portiere degli azzurri - e altri amici colombiani tutti con la terza maglia proprio della squadra partenopea. Ricordiamo che James ha messo il Napoli in cima alle sue preferenze perché vuole tornare a lavorare con Ancelotti e in un progetto che lo vede come protagonista assoluto.