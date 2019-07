CALCIOMERCATO SPAL VICINIUS / Dopo Igor, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, la Spal ha messo gli occhi su un altro centrale brasiliano. Parliamo di Paulo Vinicius, in realtà nel mirino degli estensi già a gennaio scorso.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il classe '90 è uno dei punti di forza del, con cui è in scadenza di contratto fra solo un anno. Essendo in Ungheria dal 2011, ha acquisito il passaporto ungherese collezionando pure 7 presenze nella Nazionale magiara ora guidata dall'italiano Marco. Nella passata stagione si è messo in luce anche nei match di, compresi in quella contro il Chelsea allora allenato da Sarri e poi vincitore del torneo a maggio. Per la Spal di, mossasi già in maniera concreta per il classe '90, potrebbe essere senz'altro un acquisto importante considerati valore ed esperienza del calciatore.