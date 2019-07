p>CALCIOMERCATO UDINESE SAMIR FLAMENGO /, difensore brasiliano classe 1994, potrebbe lasciare l'in questa sessione estiva di mercato: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', ilè pronto a riportarlo in patria. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La dirigenza bianconera non vorrebbe privrarsi del proprio giocatore, legato all'Udinese con un contratto fino al 2022 ma l'offerta del Flamengo, presentata nelle scorse ore, sarebbe davvero irrinunciabile. Per il giocatore, ma anche per i Pozzo che ora avrebbero aperto alla cessione.