CALCIOMERCATO NAPOLI ELMAS / Ancelotti in conferenza stampa ieri ha tracciato il suo profilo parlando dell'altro Fabian Ruiz per la mediana. L'identikit porta a Elif Elmas, centrocampista classe '99 del Fenerbahce.

L'intesa è ai dettagli, il club turco ha bisogno di vendere il suo gioiello per gli impegni con il fair play finanziario e le parti sono vicinissime all’accordo. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it , si dovrebbe chiudere sui 18 milioni più bonus pagabili, però, in due tranche. Ancelotti si aspetta di avere il suo centrocampista, il profilo individuato per sostituiredurante il ritiro di Dimaro.