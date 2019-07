CALCIOMERCATO LECCE LIVERANI / Dopo il ritorno in Serie A, la dirigenza del Lecce è al lavoro per cercare di regalare importanti rinforzi a mister Liverani in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', i giallorossi hanno presentato un'offerta alper Agustindifensore centrale classe 1997. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il club russo però ha rifiutato la prima proposta del Lecce che però non ha nessuna intenzione di abbandonare la pista che porta all'uruguaiano. Rogel spinge per arrivare in Italia, i contatti tra entourage e società sono continui: possibile che nei prossimi giorni ci siano nuovi contatti tra le due dirigenze per definire l'affare.