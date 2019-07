FIORENTINA BIRAGHI CHIESA / "Ho parlato con Pradè e mi ha detto che faccio parte del progetto, sono contento. L'anno scorso ho rifiutato il Milan. Le offerte le ho sempre avute, ma cerco cose giuste, cose serie e alla Fiorentina sto bene". Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Moena, Cristiano Biraghi ha parlato così del suo futuro.

Il terzino, che sta recuperando dall'infortunio al ginocchio rimediato in Nazionale, resterà dunque a Firenze: "Se non vedessi cose importanti in questa Fiorentina chiederei di andare via, l'arrivo della nuova proprietà è una buona base per partire. Certo, ci vuole pazienza, ma vedo molto entusiasmo anche da parte di. L'entusiasmo che avevamo perso nella fase finale dello scorso campionato".

Un commento, poi, sul futuro di Federico Chiesa, accostato sempre alla Juventus: "È un giocatore molto importante per noi, non l'ho più sentito dalla Nazionale. È ambito da squadre di livello internazionale e farà la sua scelta nella massima correttezza nei confronti di tutti. Personalmente sarei contento se rimanesse con noi".