REAL MADRID CONVOCATI RITIRO / Zinedine Zidane ha diramato la lista dei 29 convocati per il ritiro estivo del Real Madrid che si terrà a Montreal. Assenti James Rodriguez, obiettivo di mercato del Napoli, e Ceballos, obiettivo di mercato del Milan: entrambi sono ancora in vacanza dopo aver partecipitato rispettivamente alla Copa America e all'Europeo Under 21.

Spiccano le presenze dei nuovi acquisti, tra cui: c'è anche

Ecco la lista:

Porteros: Courtois, Navas, Lunin, Altube.

Defensas: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy, De la Fuente, Javi Hernández.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Isco, Seoane, Fidalgo.

Delanteros: Mariano, Benzema, Bale, Lucas V., Asensio, Brahim, Vinicius Jr., Hazard, Jovic, Rodrygo, Kubo.