CALCIOMERCATO MILAN LOVREN / Come raccontato in esclusiva su Calciomercato.it, il Milan è sulle tracce di Dejan Lovren: il difensore croato del Liverpool è uno dei profili seguiti da Maldini e Massara per rafforzare il pacchetto difensivo da mettere a disposizione di Giampaolo.

Arrivarci non è facile, perché il classe 1989 dovrebbe ridursi in maniera importante lo stipendio per sposare la causa rossonera. Gli intermediari comunque sono al lavoro da tempo per cercare di capire quali sono i margini della trattativa. Intanto c'è un'importante novità: Lovren si è presentato regolarmente al primo giorno di ritiro con il Liverpool di Jurgen Klopp, come testimoniato sui social dagli stessi 'Reds'.