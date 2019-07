CALCIOMERCATO INTER MIRANDA / Joao Miranda, fresco vincitore della Copa America con il Brasile, potrebbe lasciare l'Inter in questa finestra estiva di mercato. Con l'arrivo di Godin e la presenza in rosa di Skriniar e De Vrij, il difensore classe 1984 potrebbe trovare poco spazio nell'undici titolare.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Anche Conte sembra non voler puntare più su di lui, come confermato anche in conferenza stampa dal nuovo tecnico nerazzurro. La società inoltre vorrebbe liberarsi del suo stipendio da 3,5 milioni di euro: é possibile dunque che ci sia un face to face tra giocatore e dirigenza per chiarire la situazione.