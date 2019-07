ROMA SERI FONSECA / Non solo Jordan Veretout, la Roma per il centrocampo valuta altri profili. Uno di questi è l'ivoriano Jean-Michel Seri. Il centrocampista ex Nizza può rappresentare un'occasione, visto che difficilmente resterà al Fulham a giocare in Championship. La Serie A vigila con attenzione, visto che Napoli, Inter e Milan monitorano con attenzione l'ivoriano.

Su cui però c'è anche la Roma e l'agente del giocatore, Franklin, ha aperto le porte ai giallorossi.

"Io e il mio partner italiano abbiamo parlato con la Roma un paio di settimane fa. Staremo a vedere come si evolverà la situazione" ha affermato il procuratore del giocatore africano ai microfoni di 'Teleradiostereo', sottolineando come quella giallorossa sia un'opzione decisamente gradita dal proprio assistito. "Seri sarebbe felice di giocare in Serie A, la Roma poi è un ottimo club" ha concluso.