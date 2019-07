CALCIOMERCATO LAZIO LUIS ALBERTO / Le parole d'amore rilasciate da Luis Alberto nei confronti del Siviglia, club della sua città, non sono state accolte positivamente dalla dirigenza della Lazio.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport',sono pronti ad incontrare il giocatore spagnolo per capire quali siano le sue reali intenzioni e se dietro a queste dichiarazioni si cela una volontà nascosta di lasciare Roma. Aperò Luis Alberto avrebbe assicurato che non vorrebbe lasciare la Lazio in questa finestra estiva di mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI